Соцфонд по Москве и области направил еще 173 млрд рублей на пенсии и пособия

В октябре жители Москвы и Московской области получат пенсии и социальные выплаты по установленному графику. Часть средств поступит раньше обычного срока. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

Всего на выплаты жителям столичного региона предусмотрены средства на пенсии, детские пособия и другие виды социальной поддержки. Более 152 миллиардов рублей из этой суммы приходится на пенсионные выплаты.

Некоторые детские пособия перечислят досрочно 2 октября. В этот день поступят единое пособие, выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Остальные детские выплаты будут перечислены в следующие даты:

5 октября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

8 октября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Пенсионерам, которые обычно получают деньги 3 числа, средства также перечислят раньше — 2 октября. Для остальных получателей дата доставки пенсии останется прежней.

При получении выплат через «Почту России» деньги будут доставлять со 2 по 18 октября. Конкретная дата зависит от графика работы почтового отделения.

Детские пособия выплачиваются за предыдущий месяц, а пенсии — за текущий. При зачислении денег на банковский счет средства могут поступить в течение всего дня.

Узнать дату доставки при получении пенсии или пособия через почту можно непосредственно в своем отделении связи.

Способ получения пенсии и социальных выплат можно выбрать на портале «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ. По вопросам выплат также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8 (800) 100-00-01.