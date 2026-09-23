Соцфонд по Москве и области направил еще 173 млрд рублей на пенсии и пособия
В октябре жители Москвы и Московской области получат пенсии и социальные выплаты по установленному графику. Часть средств поступит раньше обычного срока. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.
Всего на выплаты жителям столичного региона предусмотрены средства на пенсии, детские пособия и другие виды социальной поддержки. Более 152 миллиардов рублей из этой суммы приходится на пенсионные выплаты.
Некоторые детские пособия перечислят досрочно 2 октября. В этот день поступят единое пособие, выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Остальные детские выплаты будут перечислены в следующие даты:
- 5 октября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала;
- 8 октября — пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
Пенсионерам, которые обычно получают деньги 3 числа, средства также перечислят раньше — 2 октября. Для остальных получателей дата доставки пенсии останется прежней.
При получении выплат через «Почту России» деньги будут доставлять со 2 по 18 октября. Конкретная дата зависит от графика работы почтового отделения.
Детские пособия выплачиваются за предыдущий месяц, а пенсии — за текущий. При зачислении денег на банковский счет средства могут поступить в течение всего дня.
Узнать дату доставки при получении пенсии или пособия через почту можно непосредственно в своем отделении связи.
Способ получения пенсии и социальных выплат можно выбрать на портале «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ. По вопросам выплат также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8 (800) 100-00-01.