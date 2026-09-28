Музей истории автотранспорта в Чехове посетили более 2 тысяч человек

Более двух тысяч экскурсантов побывали в Музее истории автомобильного транспорта Мострансавто в городском округе Чехов. Об этом сообщили в «Мострансавто».

В экспозиции представлено более 700 экспонатов, среди которых легендарная «полуторка» ГАЗ-АА, автомобили «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другие образцы техники. Также в музее есть архивные документы, кассовые аппараты, форменная одежда водителей и кондукторов, редкие артефакты прошлых лет. Для ценителей моделей собрана подборка железных легковых и грузовых автомобилей, автобусов и грузовиков в масштабе 1:43.

Музей расположен по адресу: Московская область, Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Посетить его можно по предварительной записи по номеру +7 (963) 722-67-25. Вход и экскурсии бесплатные. Музей работает в будние дни с 09:00 до 16:00.

Экскурсии проводит директор музея Владимир Комаров, который более 50 лет посвятил работе в «Мострансавто».