В Реутове провели открытый урок «Духовные родники Подмосковья»

В Реутове 23 сентября прошел областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья». В нем приняли участие более тысячи обучающихся 6–8 классов, руководители общеобразовательных, православных и воскресных школ, преподаватели предметов «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной культуры», а также представители Московской митрополии Русской Православной Церкви. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Перед началом урока участники посетили выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы городского округа Реутов, а также мастер-классы по рисованию, созданию традиционных народных кукол из ткани и другие.

С приветственным словом к участникам обратились патриарший наместник Московской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова и глава городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Центральным событием урока стало театрализованное представление «В единстве — сила», посвященное Году единства народов России. Через диалог деда и внука, притчу о семи родах и сцену «Во имя» зрителям раскрыли понятие единства, основанного на общих ценностях и служении Отечеству. Танцевальные номера показали многообразие народов России, а примеры выдающихся людей — от Александра Невского до Сергея Королева — вдохновили школьников на созидание.

По окончании урока все участники получили подарок — книгу «России верные сыны», посвященную святым и героям, чьи подвиги и святость служат примером для многих поколений.