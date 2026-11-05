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    Чемпионат Подмосковья по джиу-джитсу провели в Наро-Фоминске

    Фото: Федерация джиу-джитсу Московской области

    В Наро-Фоминском городском округе завершились чемпионат и первенство Московской области по джиу-джитсу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования собрали 879 спортсменов со всего региона — представителей 20 спортивных школ и клубов, в том числе из Апрелевки, Красногорска, Одинцово, Можайска, Куровского, Нахабино и Подольска. В течение двух дней участники от 12 лет и старше боролись за медали и путевки в сборную региона в трех дисциплинах: файтинге, не-вазе и дуо-систем.

    В командном зачете первое место заняла Центральная спортивная школа № 1 Наро-Фоминска, второе — куровская муниципальная спортивная школа «Легион», третье — можайская Школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо. По итогам турнира сформировали расширенный состав сборной Московской области, которой предстоит выступать на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа и России.

    «Прошедший чемпионат показал отличный уровень подготовки ребят и колоссальный потенциал наших клубов на местах», — подчеркнул президент Федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.

    В конце ноября Федерация джиу-джитсу Московской области также планирует провести традиционный фестиваль, который соберет представителей разных направлений, включая ветеранов и паралимпийцев. Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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