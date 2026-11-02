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    Заявки на программу «Земский тренер» начали принимать в Подмосковье

    Фото: Медиасток.рф

    В Московской области начали принимать заявки на участие в конкурсном отборе по программе «Земский тренер». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Заявки принимаются с 27 октября по 17 ноября 2026 года включительно. Для участия нужно подать заявление с приложением необходимых документов.

    Приглашаются работники сферы физической культуры и спорта, прибывшие или переехавшие на работу в населенные пункты Подмосковья с числом жителей до 50 тыс. человек. Программа направлена на привлечение специалистов в малые населенные пункты, где есть потребность в квалифицированных кадрах.

    Работнику, прибывшему или переехавшему на работу в такой населенный пункт и заключившему трудовой договор по замещению вакантной должности из утвержденного перечня на срок не менее пяти лет, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере один миллион рублей.

    С условиями и порядком участия в отборе, а также утвержденным перечнем вакантных должностей на 2026 год можно ознакомиться в документах на официальном сайте министерства.

    Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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