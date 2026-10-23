23 октября 2026 17:25 Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление 9-этажного дома в Мариуполе Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области Подмосковье

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В Центральном районе Мариуполя завершается масштабная реконструкция девятиэтажного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, подчеркнув, что проект реализуют в рамках программы восстановления новых регионов.

Наиболее критические повреждения зафиксировали во втором подъезде здания, где ранее произошло обрушение плит перекрытия. Восстановление началось с первоочередных мер по обеспечению безопасности и жизнеспособности строения. Специалисты отремонтировали кровлю, установили новые оконные блоки, восстановили систему центрального отопления, а также обновили системы электроснабжения и канализации, что позволило начать внутренние работы.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Параллельно проводили сложные инженерные задачи: усиление несущих конструктивных элементов, замена полностью разрушенных плит перекрытий и возведение новых стен во втором подъезде.

Также рабочие выполнили чистовую отделка мест общего пользования и отремонтировали отмостку здания. Весь цикл строительно-монтажных работ проходит под строгим и постоянным контролем специалистов технического надзора Подмосковья. За время реализации проекта эксперты совершили более 70 выездов на объект, проверяя качество материалов и соответствие работ заявленному проекту. «Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном: мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!» — обратился к сотрудникам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

На текущий момент основные строительно-монтажные работы практически завершены. Рабочим осталось выполнить финишные штрихи на фасаде.

Согласно данным ведомства, в рамках программы восстановления предусмотрена отделка 51 квартиры под ключ. Такой подход позволит жителям девятиэтажки вернуться в обновленное жилье, полностью соответствующее современным требованиям безопасности и комфорта.