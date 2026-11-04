Экскурсию по старому городу провели для пенсионеров в Можайске

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Можайского округа провели насыщенный день 2 ноября, совместив физическую активность с изучением исторического наследия родного края. Для порядка 30 местных жителей старшего поколения организовали обзорную пешую прогулку по «старому» городу.

Мероприятие началось от монументального памятника «Воин-освободитель», где группа почтила память героев. Далее маршрут экскурсии прошел через Парк Победы, после чего участники направились в исторический центр. Завершилась познавательная прогулка в стенах музея Никольского собора.

Особую ценность событию придало то, что экскурсию для участников провела почетный гражданин Можайского округа Валентина Фомченко. Благодаря ее глубоким знаниям и личному отношению к истории родного города общение получилось теплым и живым — как разговор единомышленников, которым близка история родного края.

В рамках экскурсии можайцы не только прошлись по территории древнего кремля и осмотрели его окрестности, но и узнали множество новых фактов об истории Никольского собора и самого города. Участники отметили, что подобные форматы активного досуга позволяют им оставаться в тонусе, расширять кругозор и интересно проводить время в кругу друзей.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева и направлен на создание условий для самореализации и здорового образа жизни граждан старшего поколения. В Можайском округе для участников проекта регулярно проводятся занятия спортом, творческие мастер-классы и познавательные экскурсии.