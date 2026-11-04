Выставку рисунков детей из Донбасса открыли в Серпухове

С 3 ноября на площади ЦКР «Вертикаль» в Пущино можно увидеть работы ребят из Горловки и Луганска. Выставка приурочена ко Дню народного единства.

В своих рисунках дети передали, как они видят и чувствуют праздник единства России — через простые, но очень сильные образы, в которых живет надежда, гордость и вера в общее будущее. Каждый рисунок — это маленький рассказ о том, что для них значит Родина, семья, мир и спокойствие.

Это совместный проект общественной организации «Единство Новороссии» и Пущинского ЦКР «Вертикаль». Идея продолжить сотрудничество родилась в феврале 2026 года, когда в «Вертикали» прошла выставка «Мир глазами детей Донбасса». Тогда состоялось знакомство и зародилась традиция показывать в Пущино детское творчество из Новороссии.

Среди почетных гостей на открытии выставки 3 ноября выступили заместитель председателя «Единства Новороссии» Элен Кондратенко, депутат в окружном Совете Валерий Кузнецов, руководитель волонтерского объединения «Пущино. Своих не бросаем» Анатолий Амелин, волонтер Дмитрий Барам, директор ДШИ имени А. А. Алябьева Владислав Афонин, а также руководитель Пущинского городского отделения ВООВ «Боевое братство» Игорь Кащенко.

Они отметили, что такие проекты помогают укреплять связь между регионами, сохранять историческую память и воспитывать уважение к разным культурам и традициям. По их словам, детское творчество — один из самых честных и трогательных способов говорить о единстве и взаимопомощи.

Особая часть экспозиции — коллекция рисунков от воспитанников Луганской специальной коррекционной школы-интерната. Ребята посвятили свои работы памяти Виталия Мусиенко — общественного деятеля, отставного военного и кандидата философских наук.

Организатор проекта — Евгения Комарова, заведующий сектором по выставочной деятельности и событийному туризму Пущинского ЦКР «Вертикаль». Жителей и гостей Пущино приглашают увидеть эти особенные работы.