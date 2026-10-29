В СНТ «Горняк» под Люберцами проведут газ протяженностью около 1 км

В садовом товариществе «Горняк» городского округа Люберцы к концу этого года завершат строительно-монтажные работы по догазификации. В СНТ появится газораспределительная сеть протяженностью около 1 километра, сообщил Мособлгаз.

«Горняк» входит в границы газифицированного поселка Малаховка. Газопроводы прокладывают методом горизонтально-направленного бурения — это позволяет не повредить дорожное покрытие и избежать последующих работ по восстановлению благоустройства.

Ранее в официальном информационном канале филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» рассказывали о догазификации двух СНТ в городском округе Коломна. В 2026 году на юго-востоке региона планируется газифицировать еще ряд садовых товариществ, соответствующих критериям программы социальной газификации СНТ.

16 апреля 2024 года Правительство РФ приняло постановление №484: СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов, включены в социальную газификацию. Газ до границ земельных участков, собственники которых подали заявки на подключение, подводится бесплатно. При подаче заявки необходимо приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

https://mosoblgaz.ru/connection/services/gazifikatsiya-snt/