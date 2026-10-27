В Наро-Фоминске пройдет финал конкурса «Радуга талантов»

В Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске с 1 по 4 ноября состоится финал областного конкурса современного творчества «Радуга талантов». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцену выйдут более 1,2 тыс. вокалистов и танцоров. К завершению регистрации организаторы получили 280 заявок из 26 муниципалитетов. По итогам просмотра видеозаписей в финал прошли 170 коллективов и сольных исполнителей: по 85 в направлениях «Современный вокал» и «Современный танец».

1 ноября зрители увидят хореографические номера — эстрадные танцы и постановки в современных направлениях. 2 ноября выступят вокалисты с песнями российских и зарубежных композиторов, а также народными произведениями в эстрадной обработке. Конкурс завершится 4 ноября гала-концертом и церемонией награждения.

Выступления оценит профессиональное жюри, в составе которого преподаватели вузов направления «Культура и искусство», артисты, специалисты по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и режиссуре. Победители получат дипломы и памятные кубки. Обладателям Гран-при в каждом из двух направлений предусмотрены денежные премии.

Организатор конкурса — администрация Наро-Фоминского городского округа. Информационную поддержку оказывает Министерство культуры и туризма Московской области. Подробности размещены на сайте ЦДК «Звезда» (https://www.zvezdanf.ru/festival/raduga) и на странице конкурса во «ВКонтакте» (https://vk.com/radugatalantov).