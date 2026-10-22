Семья Егоркиных в Павловском Посаде отметила 50-летие совместной жизни

20 октября временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко совместно с заместителем начальника Окружного управления социального развития Валерием Зайцевым поздравили семью Анатолия и Антонины Егоркиных с золотой свадьбой. Супругам также передали теплые слова от заместителя председателя Московской областной Думы Линары Самединовой.

Анатолий Васильевич — коренной павловопосадец, в этом году отметивший 70-летний юбилей. За его плечами более 52 лет трудового стажа, он ветеран труда. Работал машинистом крана в войсковой части, окончил педагогический институт, руководил Старопавловским стадионом. Сегодня он действующий тренер по баскетболу, наставник сборной девочек округа 10–13 лет, пользуется заслуженным авторитетом среди воспитанников и их родителей.

Антонина Александровна приехала в Павловский Посад из Тулы в 1973 году по комсомольскому набору. Более 40 лет она отдала работе на фабриках, пройдя путь от рядовой работницы до мастера производства по двум смежным специальностям. Сейчас она на заслуженном отдыхе и посвятила себя заботе о близких.

Супруги познакомились в начале 70-х на Городке — на танцах, а 9 октября 1976 года зарегистрировали брак. С тех пор они вместе. Их общий трудовой стаж на благо округа составляет без малого век. Главное достижение семьи — дочь Елена и трое любимых внуков.

На вопрос о секрете полувекового брака супруги ответили просто: «Взаимное уважение и стремление понять друг друга в любой ситуации». Юбиляров поблагодарили за пример крепкой семьи, труд и мудрость.