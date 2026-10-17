Юнармейцы из Раменского показали навыки военной подготовки

В Ново-Харитоновской школе № 10 Раменского округа действует военно-патриотический клуб «Патриот». Каждый день после уроков ребята занимаются под руководством опытных наставников.

«У меня в роду все люди военные. Школу закончил, подписал контракт. На СВО я поехал уже, потому что это был мой долг. Сейчас служу не только Родине, но и людям, воспитываю подрастающее поколение», — сказал Никита Лешневский.

В строю и юноши, и девушки. Каждый день после уроков они занимаются в военно-патриотическом клубе. Среди наставников — участник специальной военной операции Никита Лешневский. Он сам здесь учился, а теперь в родной школе передает ребятам знания и боевой опыт.

На занятиях школьники готовятся к будущему, каждый урок — новая дисциплина. По словам наставника, отношение к родине и патриотизму в школе не начинается, а продолжается.

Здесь не только разговоры о важном, но и практика. Преподаватель основ безопасности и защиты Родины, полковник Фуркат Махкамов учит ребят военной топографии. Школьники разбираются в ориентировании на местности и с легкостью определяют азимут. А еще «патриотов» учат оказывать помощь, быстро думать и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Отряд регулярно участвует в соревнованиях разного уровня. В копилке достижений — грамоты, медали и кубки. За этими успехами стоит труд основателя военно-патриотического клуба Зои Бредневой.

«В сентябре мы уже получили шесть кубков. Детям это все очень нравится», — сказала Зоя Бреднева.

Преподаватель воспитала уже три поколения юнармейцев, в каждого ученика вложила не только знания, но и свою душу. Знамя вместе с ребятами путешествует по стране, представляя на соревнованиях Раменский округ.

Финальной точкой дня стал мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Здесь, деталь за деталью, собирают не только оружие, но и характер. Уже 10 лет в клубе растят тех, кто умеет держать слово и защищать Родину.