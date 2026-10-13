Первые занятия по управлению БПЛА провели для школьников в Чехове

В этом году среди спортсменов Школьной лиги появились операторы БПЛА. Чехов стал одним из 10 муниципалитетов, которые участвуют в соревнованиях в новой дисциплине, поэтому сейчас ребята активно готовятся.

В школе № 3 в Чехове прошли первые занятия по управлению беспилотниками. Учащимся рассказали об устройстве дронов, применении их в обычной жизни, а также показали, как ими управлять. Сами тренировки будут проходить на симуляторах, а также настоящих гоночных трассах до февраля.

Мастер-класс для участников провел отряд «Орленок» из Любучанской школы. Ранее ребята стали победителями на всероссийском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0», а ученицу девятого класса Ксению Крючкову признали одним лучших операторов БПЛА.

Особую поддержку в новом направлении Чеховской школьной лиги оказывает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. На занятиях даже были представлены БПЛА, которые находятся в музейной экспозиции организации.