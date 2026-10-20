Заседание Совета депутатов прошло в Серпухове

В Серпухове 20 октября прошло заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. Рассмотрели 12 вопросов повестки.

В заседании приняли участие глава округа Алексей Шимко, депутаты Мособлдумы Андрей Голубев, Алексей Батогов и Диана Алумянц, председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, городской прокурор Виталий Хрипунов и парламентарии.

Присутствующие обсудили передачу муниципальной собственности и внесение изменений в Устав округа. Это поможет более эффективно управлять ресурсами территории.

Отдельно затронули один из самых важных вопросов — необходимость строительства нового стационара. Старое здание на 2-й Московской уже не отвечает современным требованиям. Вопрос прорабатывается совместно с правительством Подмосковья и профильным министерством.

Также поддержали инициативы по установке памятников. В Протвино к 100-летию академика Логунова планируется установить мемориал в сквере «Мирабель». В Серпухове на площади Славы появится памятник ветеранам и участникам СВО.

Кроме того, парламентарии утвердили порядок общественных обсуждений по ограничению мест продажи табачной и никотиносодержащей продукции. Жители смогут сами вносить предложения по местам, где такая торговля недопустима.