«Добробот» помог более 67 тысячам жителей Подмосковья с вопросами о недвижимости

Виртуальный консультант «Добробот» помог 67 374 жителям и предпринимателям Московской области с вопросами недвижимости и земельных отношений с момента запуска в августе прошлого года. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

Сервис создали совместно Министерство имущественных отношений, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. «Добробот» общается с пользователем на обычном языке: чтобы получить помощь, достаточно в чате описать свою проблему, например «хочу оформить участок под дачу» или «не могу разобраться с арендой».

Система задает наводящие вопросы и собирает детали ситуации. Когда информации достаточно, алгоритм направляет человека на нужную страницу регионального портала госуслуг, где уже открыта правильная форма заявления.

Сервис помогает решать задачи от смены назначения земли и оформления аренды до получения справок об отсутствии долгов. По данным министерства, люди стали реже допускать ошибки при заполнении бумаг, что автоматически сокращает сроки рассмотрения документов.

«Земельная сфера всегда считалась одной из самых сложных. Больше чем за год Добробот обработал свыше 508,5 тысячи самых разных запросов, — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров. — Сейчас мы видим, что жители стали увереннее подходить к оформлению прав. Это прокативный сервис, который дает собственникам возможность решать вопросы быстро и без стресса».

«Добробот» встроен в основные цифровые площадки региона: на главной странице портала госуслуг области, в разделах «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел».