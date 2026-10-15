Специалисты МОНИКИ провели 10 трансплантаций органов за 24 часа

Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского провели 10 трансплантаций органов за одни сутки. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В течение 24 часов непрерывной работы хирурги выполнили шесть пересадок почек, две пересадки печени и две пересадки сердца.

«Выполнение 10 трансплантаций за 24 часа — значимое достижение, за которым стоят высочайшая квалификация врачей, слаженная работа большой команды специалистов и готовность медицинской службы оперативно действовать в самых сложных ситуациях. В течение суток врачи не выходили из операционных, чтобы дать пациентам шанс на новую жизнь. Сейчас все пациенты проходят восстановление после операций под наблюдением медицинских специалистов», — отметил Максим Забелин.

За минувшие девять месяцев в учреждении провели 153 трансплантации — больше, чем за весь прошлый год.

В общей сложности с начала года в институте осуществили 84 пересадки почек, 41 — печени и 28 — сердца. МОНИКИ остается единственным учреждением в Подмосковье, выполняющим такие сложные вмешательства, включая пересадку роговицы, для чего с 2025 года работает собственный глазной банк.

Трансплантация требует слаженной работы хирургов, анестезиологов и реаниматологов, а также современного оборудования.

Врачи вносят в специальный региональный лист ожидания данные пациентов на основе медицинских показаний, определяя совместимость с донорским органом.