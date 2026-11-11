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    Кадастровые работы на социальных и жилых объектах провели в Мытищах

    Фото: БТИ Московской области

    В Мытищинском филиале БТИ Московской области этой осенью провели техническую инвентаризацию и кадастровое сопровождение объектов недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

    Работы выполнили на социальной инфраструктуре, многоквартирной жилой застройке и объектах коммерческого назначения. Среди них — Детская школа искусств площадью 3 904 квадратных метра.

    Специалисты также работали с многоэтажным жилым комплексом общей площадью 48 739 квадратных метров, рассчитанным на 768 квартир, и с многоквартирным домом площадью 27 960 квадратных метров, включающим 359 квартир и 81 место для машин. Кроме того, провели техническую инвентаризацию пяти зданий автозаправочных станций.

    В Мытищинском филиале БТИ МО отметили, что достигнутые результаты — заслуга коллектива профессионалов, обладающих опытом и компетенциями для работы с самыми разными объектами недвижимости.

    БТИ Московской области открыто к новым проектам и приглашает к сотрудничеству организации, застройщиков и собственников недвижимости. Обратиться можно через чат-бот в «Макс» или по телефонам: 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.

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