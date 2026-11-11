Проект по вторичной переработке запустили на химпредприятии в Воскресенске

В филиале «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске начался проект по переработке мягких контейнеров разового использования, в которых на предприятие поступают сырьевые компоненты. В цехах, где активно используются такие контейнеры, установили прессовальные машины.

Пустые мешки разделяют на полипропилен и полиэтилен, а затем прессуют в компактные брикеты и реализуют потребителям. Так предприятие сокращает операционные расходы на оплату услуг коммунальным службам за вывоз и утилизацию.

«Проект по переработке — пример того, как современные технологии и разумный подход создают новую ценность: из использованной тары мы получаем ликвидный продукт. Это не только вклад в экономику предприятия, но и проявление ответственного отношения к окружающей среде», — отметил заместитель директора филиала по закупкам Сергей Медведев.