Ложная тревога от «снежной королевы»: какой будет погода в Подмосковье на выходных

В ночь на субботу жителей Московского региона ждет холодная ночь, а из-за заморозков дороги, скорее всего, покроются льдом. Какой будет погода на выходных, в начале следующей недели и когда Москву и Подмосковье надолго укроет снегом — в материале 360.ru.

Прогноз на выходные Главный специалист информационного портала «Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что 7 и 8 ноября погоду в том числе обусловит плотный северо-западный ветер. «В ночные часы температура в ночь на субботу — это самая холодная ночь — в Москве до -2 градусов будет вымораживать, по области — до -6. Будет приниматься небольшой снежок, утром создаются условия для гололедицы», — предупредила она. Днем в первый выходной облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до слабоположительных значений: в Москве — +1…+3, по Подмосковью — от +1 до +4 градусов. Ветер сохранит северо-западное, западное направление. Фон температуры около климатической нормы.

В ночь на воскресенье тоже местами будет приниматься небольшой снежок. Днем небольшие осадки.

Минимальная ночная температура в Москве будет колебаться в пределах -1…+1 градуса, в области — -3…+2. Днем столбики термометров покажут +1…+3, ветер сохранится.

Фото: Медиасток.рф

Какой будет погода на следующей неделе Позднякова добавила, что, начиная со следующей недели, атмосферное давление пойдет в рост, поэтому погода до среды включительно будет без осадков. «Минимальная температура по региону будет в пределах -2…+3 градуса. Дневная — +2…+7, то есть фон температуры будет выше климатической нормы градуса на два», — пояснила собеседница 360.ru. По предварительным данным, к следующим выходным температура воздуха, возможно, станет еще выше. А устойчивого снежного покрова ждать пока рано. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что вплоть до последних ноябрьских дней погода будет напоминать о том, что на дворе осень.

До зимы — как до отпуска пешком! <…> До конца месяца «снежная королева» неоднократно будет выходить на сцену, объявлять ложную тревогу и проверять нас, готовы ли мы.