360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Нахабино достраивают новый корпус поликлиники №4

    Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

    В поселке Нахабино на улице Институтская продолжается строительство нового корпуса поликлиники №4 Красногорской больницы. Строительная готовность объекта составляет 50%, работы ведутся по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

    Сейчас на объекте кладут стены, устанавливают внутренние перегородки, готовятся к устройству фасада, монтируют окна и блоки кондиционирования. Пятиэтажный корпус площадью 7,6 тыс. кв. м будет соединен с существующим зданием теплым переходом на 4 этаже.

    Детское отделение полностью переедет в новое здание с отдельным входом. Там будут работать все необходимые специалисты, а также дневной стационар на 8 коек.

    В старом корпусе, освободившемся после переезда, откроются новые отделения для взрослых — ревматологии и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

    Медпомощь в обновленной поликлинике смогут получать более 60 тыс. жителей Нахабино и ближайших деревень, включая Черную и Исаково Истринского округа. Пропускная способность вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену: 550 взрослых и 530 детских. Открытие намечено на 2028 год.

    В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по ритуальным услугам

    Учитель из Лобни выступил на всероссийской методической конференции

    В Подмосковье обновили 57 километров трассы М-2 «Крым»

    Сборная «Фрязино» победила в командном зачете турнира «Битва городов»

    Пожилую женщину с несросшейся после перелома костью спасли в МОНИКИ

    Подмосковные спортсмены выиграли 3 золота на соревнованиях по муайтай в Париже

    Выставку «Есенинская Русь. Дорога со мной» откроют в галерее «Ника» в Ступине

    В Подмосковье с 29 по 31 октября ожидается 3-й класс пожарной опасности

    Благоустройство 6 дворов и 26 пешеходных маршрутов завершили в Истре

    Эксперт по ГТО из Люберец стал участником международного форума

    Этнографический диктант провели в Люберцах

    Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне