В Нахабино достраивают новый корпус поликлиники №4

В поселке Нахабино на улице Институтская продолжается строительство нового корпуса поликлиники №4 Красногорской больницы. Строительная готовность объекта составляет 50%, работы ведутся по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Сейчас на объекте кладут стены, устанавливают внутренние перегородки, готовятся к устройству фасада, монтируют окна и блоки кондиционирования. Пятиэтажный корпус площадью 7,6 тыс. кв. м будет соединен с существующим зданием теплым переходом на 4 этаже.

Детское отделение полностью переедет в новое здание с отдельным входом. Там будут работать все необходимые специалисты, а также дневной стационар на 8 коек.

В старом корпусе, освободившемся после переезда, откроются новые отделения для взрослых — ревматологии и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Медпомощь в обновленной поликлинике смогут получать более 60 тыс. жителей Нахабино и ближайших деревень, включая Черную и Исаково Истринского округа. Пропускная способность вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену: 550 взрослых и 530 детских. Открытие намечено на 2028 год.