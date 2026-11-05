Пешеходную дорожку между деревнями Хлябово и Большая Черная благоустроили

В городском округе Мытищи обустроили пешеходную дорожку на участке региональной дороги между деревнями Хлябово и Большая Черная. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по возведению нового тротуара протяженностью более 900 кв. метров подошли к концу. Теперь жители поселка Трудовая, деревень Хлябово и Большая Черная могут безопасно и комфортно добираться до своих домов и остановок «Хлябово» и «Платформа Трудовая».

По данным ведомства, появление нового тротуара заметно улучшило инфраструктуру населенных пунктов и повысило качество жизни жителей округа.

Кроме того, в рамках текущего ремонтного сезона в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5,6 км дорожной одежды на двух участках Осташковского шоссе.