Сегодня 11:25 Воробьев: 100 тысяч ребят примут участие в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Подмосковье

В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья участвуют более 100 тысяч детей из 750 образовательных учреждений. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Впервые соревнования проводят по пяти дисциплинам: к футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам добавился настольный теннис. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

Проект запустили по инициативе главы региона. Сейчас проходит муниципальный этап состязаний, весной начнется региональный. Завершится сезон финалами четырех. «Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития. Поэтому мы постепенно расширяем лигу — в этом сезоне по просьбе самих же ребят добавили настольный теннис», — сказал губернатор. В этом году к соревнованиям также привлекли родственников школьников. Они могут сформировать семейные команды. Баллы за их выступления прибавляются к общему результату школы и влияют на ее положение в турнирной таблице.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Помимо пяти основных видов спорта, участникам доступны дополнительные направления: киберспорт, спортивное программирование, брейк-данс, тэг-регби, управление беспилотниками и велоспорт. Отдельное направление — соревнования по FPV-пилотированию для школьников от 10 лет. Муниципальные этапы проходят с октября по март, региональный запланирован на март–апрель. Сначала участники выполнят виртуальные полеты, после чего 32 лучших пилота встретятся в очном финале. Пилотный проект запустили в 11 округах, в том числе в Балашихе, Подольске, Химках и Королеве. Присоединиться могут и школьники из других муниципалитетов. Победители смогут представить регион на всероссийском турнире «На высоте» в июле.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области