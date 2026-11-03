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    Новую станцию водоподготовки запустят в деревне Васильевское в ноябре

    Фото: Валерий Гореловский

    В деревне Васильевское завершается модернизация узлового водозабора. Новая станция водоподготовки сможет очищать до 17 кубометров воды в час, сообщили в РИАМО.

    О подготовке объекта к запуску сообщила начальник станции Людмила Меркулова.

    По ее словам, монтаж оборудования уже завершен, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Современная система заменит установки, выработавшие свой ресурс.

    Как пояснил руководитель подрядной организации Викентий Макаров, вода будет проходить несколько этапов очистки. Сначала сетчатый фильтр задержит песок и крупные примеси, затем оборудование для аэрации и обезжелезивания позволит удалить избыточное железо. Благодаря этому вода избавится от характерного запаха и перестанет оставлять ржавые следы.

    Дополнительно на станции установлена система обратного осмоса, предназначенная для снижения содержания фтора. После прохождения всех ступеней очистки качество воды должно соответствовать санитарным нормативам.

    Завершить наладку оборудования рассчитывают в ноябре. Работы проходят в рамках программы обновления водоснабжения округа. Аналогичные очистные сооружения также планируют построить в поселке Шарапова Охота.

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