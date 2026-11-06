Подмосковная «Единая Россия» отправила в зону СВО еще 300 тонн гумпомощи

Помощь собрали единороссы из Балашихи, Коломны, Дмитрова, Химок, Лобни и Богородского округа. Бойцам и жителям приграничья передали стройматериалы, лекарства, генераторы, мототехнику, продукты и другие необходимые товары.

Из Балашихи для участников СВО, жителей ДНР и ЛНР отправили около 20 тонн помощи. Партийцы и волонтеры собрали продукты, теплую одежду, экипировку, средства защиты, медикаменты и маскировочные сети. Часть груза передадут напрямую в воинские подразделения, полевые госпитали и реабилитационные центры.

«Поддержка ребят на передовой — важнейшее направление нашей работы. Радует, что к нему подключаются люди разных поколений и профессий. Большое спасибо и предпринимателям округа за постоянную помощь», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичев.

В Коломне партийцы вместе с жителями Озер собрали более пяти тонн помощи: окопные свечи, белье, сухие пайки, маскировочные сети и продукты. Из Дмитрова в подразделение морской пехоты Северного флота, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, отправили восемь мотоциклов, тентованную «Газель» и маскировочные сети.

В Химках собрали квадрокоптеры, продукты, теплые вещи и медикаменты. Из Лобни на передовую отправили 1,5 тонны помощи: продукты, медикаменты, генераторы, бензопилы, шуруповерты и посылки от родных. Из Богородского округа в зону спецоперации передали партию жизненно важных лекарств.

Поддержка бойцов СВО — ключевое направление народной программы. В 2025 году «Единая Россия» отправила в зону спецоперации свыше 5 тысяч тонн гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тысяч тонн грузов. Присоединиться к сбору может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.