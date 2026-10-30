Юбилей Федеральной таможенной службы отметили в Люберцах
Торжественные мероприятия, посвященные 35-летию Федеральной таможенной службы, состоялись в Российской таможенной академии в Люберцах. Юбилей объединил тех, кто уже посвятил свою жизнь таможенной службе, и тех, кому только предстоит освоить эту профессию.
Праздник начался у мемориала Памяти и Славы. Руководство академии, сотрудники и студенты возложили цветы и почтили память выпускников и работников, погибших при исполнении служебного долга.
В киноконцертном зале академии после торжественного выноса знамени состоялась церемония награждения. Благодарности, почетные грамоты и ведомственные награды получили сотрудники, преподаватели и отличившиеся студенты. Поздравить их приехал и председатель окружного совета депутатов Петр Ульянов.
Особое внимание уделили будущему поколению таможенников. Дипломами наградили школьников профильных классов, победивших в конкурсе эссе, посвященном юбилею службы. Для ребят это не просто первая награда, но и возможность почувствовать свою причастность к профессии, которую они только начинают узнавать.
В этом году праздник получился двойным. Вместе с 35-летием Федеральной таможенной службы отметили и 30-летие Всероссийского союза ветеранов таможенной службы. Среди почетных гостей академии были представители таможенных служб Нигерии и Намибии. Для иностранных делегаций провели экскурсию по музею и познакомили с необычной студенческой традицией. Перед экзаменами учащиеся трут нос бюсту Александра Суворова — на удачу. Гости тоже решили проверить, работает ли примета.
Завершился юбилей настоящим путешествием во времени. Концертная программа «Таможня: сквозь века» перенесла зрителей из Древней Руси в эпоху Петра Первого, затем в советские годы и современность. На сцене сменяли друг друга музыкальные и танцевальные номера, стихи и театрализованные постановки. Через творчество студенты рассказали историю таможенной службы.