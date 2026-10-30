Юбилей Федеральной таможенной службы отметили в Люберцах

Торжественные мероприятия, посвященные 35-летию Федеральной таможенной службы, состоялись в Российской таможенной академии в Люберцах. Юбилей объединил тех, кто уже посвятил свою жизнь таможенной службе, и тех, кому только предстоит освоить эту профессию.

Праздник начался у мемориала Памяти и Славы. Руководство академии, сотрудники и студенты возложили цветы и почтили память выпускников и работников, погибших при исполнении служебного долга.

В киноконцертном зале академии после торжественного выноса знамени состоялась церемония награждения. Благодарности, почетные грамоты и ведомственные награды получили сотрудники, преподаватели и отличившиеся студенты. Поздравить их приехал и председатель окружного совета депутатов Петр Ульянов.

Особое внимание уделили будущему поколению таможенников. Дипломами наградили школьников профильных классов, победивших в конкурсе эссе, посвященном юбилею службы. Для ребят это не просто первая награда, но и возможность почувствовать свою причастность к профессии, которую они только начинают узнавать.