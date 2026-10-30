Школьник из Богородского округа победил на областном конкурсе вокала

Мероприятие организовала Госавтоинспекция Московской области. Конкурс уже традиционно принимает Красногорск. В 2026 году он был посвящен 90-летию Госавтоинспекции.

В финале конкурсанты представили 12 выразительных номеров. Участники исполняли как традиционные гимны ЮИД, так и креативные каверы на популярные хиты, а также авторские песни, созданные совместно с наставниками. Жюри оценивало не только вокальные данные, но и оригинальность подачи темы безопасности на дорогах.

Богородский округ на этом грандиозном событии представлял учащийся Центра образования «Старокупавинский лицей» Сергей Виноградов. Он стал Лауреатом первой степени в номинации «Сольный вокал» в категории «Наставник ЮИД».

Команда горячо болела за парня и поддерживала из зала — атмосфера была по-настоящему праздничной.

Мероприятие украсили своим выступлением почетные гости: солисты «Хора Турецкого», вокалистки арт-группы Soprano и популярный битбоксер Вахтанг.