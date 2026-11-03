«Мособлгаз» изменил график работы офисов на ноябрьские праздники

4 ноября во всех клиентских офисах «Мособлгаз» объявили выходной день в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила компания.

3 ноября центральный офис обслуживания клиентов в Одинцово (Транспортный проезд, дом 5) будет работать с 09:00 до 18:00, 5 ноября — с 09:00 до 19:00. Можайская РЭС (Можайск, 1-я Железнодорожная, дом 61) и Русская РЭС (Руза, микрорайон Северный, дом 8) 3 ноября примут посетителей с 08:00 до 16:00, 5 ноября — с 08:00 до 17:00.

Кубинская РЭС (Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 28А) 3 и 5 ноября будет неприемной. Звенигородская, Наро-Фоминская, Апрелевская, Истринская и Волоколамская РЭС 3 ноября работают с 08:00 до 16:00, 5 ноября — с 08:00 до 17:00.

В компании рекомендуют перед посещением офиса предварительно уточнить режим работы. По всем вопросам жители могут обратиться на бесплатную горячую линию АО «Мособлгаз»: 8 (800) 200-24-09.