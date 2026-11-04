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    Более 160 гимнасток выступили на открытом турнире в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    В Воскресенске прошел открытый турнир городского округа по художественной гимнастике, посвященный Всероссийскому дню гимнастики. Соревнования объединили около 160 спортсменок в возрасте от 6 до 15 лет из Воскресенска, Коломны, Бронниц, Лыткарино и Москвы.

    Гимнастки продемонстрировали свое мастерство, представили новые программы и боролись за медали. Для многих участниц турнир стал важным этапом спортивного роста. «Девочки выступают полную программу по своему разряду, возрасту и по результату могут выполнить свой разряд», — отметила тренер по художественной гимнастике Екатерина Воронина.

    Юная гимнастка из Воскресенска Ева Панина занимается этим видом спорта 2,5 года и уже добилась немалых успехов. На соревнованиях ее поддерживают старшие подруги и мама Светлана. «Я люблю гимнастику, я за Воскресенск выступаю, за всех, за своих родных», — поделилась Ева. В будущем она мечтает стать тренером.

    Участница турнира Екатерина Родина отметила, что в гимнастике ей нравится выполнять различные элементы, создавать красоту и демонстрировать результат.

    Открытый турнир стал значимым спортивным событием как для начинающих, так и для опытных гимнасток. Не все спортсменки смогли подняться на пьедестал почета, однако все они приобрели новый соревновательный опыт для будущих побед.

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