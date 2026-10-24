Новое урологическое оборудование поступило в больницу в Мытищах

Аппараты появились в урологическом отделении Мытищинской областной клинической больницы. Закупку провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Среди нового оборудования — лапароскопическая стойка Arthrex 4K и тулиевый волоконный лазер UROLASE MAX.

Лазер позволяет проводить оперативное эндоскопическое дробление конкрементов и удаление опухолей мочевого пузыря с минимальной травматичностью и кровопотерей, ускоряя восстановление пациентов, а стойка Arthrex 4K дает детализированную визуализацию анатомических структур в высоком качестве и возможность записывать операции для последующего анализа и обучения врачей.

Всего в текущем году медицинские учреждения Подмосковья получили 231 единицу эндоскопической аппаратуры на общую сумму более двух миллиардов рублей, а до конца декабря ожидается поставка еще 17 единиц.

Как подчеркнул министр здравоохранения региона Максим Забелин, оснащение больниц передовыми системами — приоритетная задача, позволяющая выявлять патологии на ранних этапах и внедрять щадящие методы лечения.