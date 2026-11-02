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    В Павловском Посаде потушили лесной пожар в день обнаружения

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Рахмановском участковом лесничестве под Павловским Посадом потушили лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Возгорание обнаружили 1 ноября в двух километрах от микрорайона Трубицыно. В тушении участвовали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Пожар потушили в день выявления.

    Со 2 по 4 ноября на всей территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. По данным синоптиков, температура составит от -2 до +4 градусов, ночью — от -7 до +1. Прогнозируют переменную облачность, возможен дождь, переходящий в снег.

    При обнаружении возгорания в комитете просят сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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