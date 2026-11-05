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    Подмосковных производителей учебного оборудования пригласили на профильный съезд

    Производителей средств обучения, представителей образовательных организаций и других участников отрасли из Московской области приглашают к участию в IV Национальном съезде учебной промышленности. Мероприятие пройдет 17–19 ноября в Москве, сообщили в Министерстве инвестиций региона.

    Съезд посвящен вопросам оснащения образовательных учреждений и развития отечественного производства учебного оборудования. Он объединит производителей, заказчиков, интеграторов, представителей органов власти, научно-экспертного и образовательного сообщества. Участники обсудят потребности системы образования, требования к оснащению детских садов и школ, разработку и выпуск российских средств обучения, а также условия их закупки и применения.

    Деловая программа и выставка пройдут 17–18 ноября в ивент-центре Московского авиационного института (МАИ) на Оршанской улице. Участники смогут представить свои разработки, ознакомиться с решениями других производителей и обсудить возможности сотрудничества. Экспозиция охватит разные направления оснащения образовательной среды — от игровых пространств детских садов до школьных кабинетов, лабораторий и мастерских.

    19 ноября запланированы выездная программа и итоговая пленарная сессия в Государственной Думе.

    К участию приглашают предприятия, выпускающие учебное оборудование и средства обучения, поставщиков и интеграторов, руководителей образовательных учреждений, педагогов и представителей органов управления образованием.

    Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: https://prom4edu.ru/. Выставочное участие оформляется по отдельной заявке. По вопросам деловой программы можно обратиться по адресу: program@acgi.ru.

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