Комплексное благоустройство 8 дворов завершат в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершается реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий. На семи объектах мероприятия уже выполнены в полном объеме, еще на одном продолжается заключительный этап, а общая площадь замененного асфальтового покрытия на внутридворовых проездах составила почти 22,5 тысячи квадратных метров.

Работы полностью завершили по следующим адресам: деревня Кривцово, дома № 10 и 11; улица Военный городок, дома № 18 и 20; улица Советская, дом № 12 — улица Красная, дома № 37а, 39 и 37/13; улица Советская, дом № 10 — улица Почтовая, дом № 20; дачный поселок Поварово, микрорайон Локомотивный, дома № 1, 2, 10 и 11; улица Советская, дома № 9, 11 и 7/16 — улица Почтовая, дом № 12; улица Почтовая, дома № 19 и 21 — улица Баранова, дом № 5.

На перечисленных участках специалисты обновили асфальт, заменили бордюрный камень, оборудовали современные тротуары и удобные подъезды к домам.

Заключительным объектом программы стал двор домов № 1–5 в поселке городского типа Андреевка. Сейчас здесь укладывают асфальтобетонное покрытие, а до конца октября также планируют установить малые архитектурные формы.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства в этом году комплексно благоустроим всего восемь дворов. Проведенные работы значительно улучшат качество жизни жителей округа, повысят комфорт проживания и обеспечат безопасность передвижения», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Помимо этого, в 2026 году модернизировали детские игровые комплексы по пяти адресам. В их числе губернаторская площадка на улице Молодежной в Солнечногорске, которую полностью обновили. Площадь игрового пространства составляет 450 квадратных метров.