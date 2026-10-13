Глава Подольска вручил первые паспорта 18 школьникам
В торжественной обстановке ученикам школ округа вручили паспорта глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и кавалер четырех орденов Мужества Артем Горшенин. Документ, удостоверяющий личность, получили 18 человек.
Паспорта в торжественной обстановке юным подольчанам вручают в рамках акции «Мы — граждане России» в преддверии государственных и муниципальных праздников. Помимо документа, удостоверяющего личность, каждому школьнику подарили копию Конституции. По традиции мероприятие завершилось общим фото на память.
«Хотелось бы пожелать успехов в учебе, спорте, творчестве, чтобы вы ставили перед собой амбициозные цели и достигали их, чтобы никогда не забывали про своих родителей, наставников, чтобы радовали их своим вниманием и высокими достижениями», — обратился к ребятам Григорий Артамонов.