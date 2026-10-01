Старт отопительного сезона обсудили в Воскресенске

Глава округа Алексей Малкин провел еженедельное оперативное совещание с участием специалистов экстренных служб, руководителей профильных структур и управляющих компаний. Главной темой стало начало отопительного сезона с 1 октября.

Алексей Малкин поблагодарил сотрудников администрации за активность на прошедших выборах и подчеркнул отсутствие нарушений при голосовании на территории округа.

Совещание началось на позитивной ноте: за плодотворное сотрудничество со следственным комитетом наградили специалистов учреждения «Благоустройство и озеленение». Отдельные слова благодарности адресовали проекту компании «Ростелеком», в рамках которого в округе появился первый объект стрит-арта — роспись распределительного шкафа связи.

Пробные топки провели на всех котельных округа. Заместитель главы муниципалитета Александр Бутор отметил, что по правилам пуск системы отопления предусмотрен до 14 дней, но по поручению министра энергетики и губернатора региона в этом году взяты повышенные обязательства — завершить пуск тепла до 10 числа. В первую очередь тепло поступит в социально значимые учреждения — детские сады, школы и больницы, а затем в многоквартирные дома.

Также обсудили диагностику обращений жителей: среди актуальных тем остаются содержание дворовых территорий и вывоз мусора. Еще один вопрос касается новых правил лицензирования розничной продажи табака.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации округа Марина Леднева пояснила, что границы запрета зон продажи никотиносодержащей продукции установят аналогично зонам запрета продажи алкоголя: 100 метров для городского поселения и 35 метров для населенных пунктов. Для потребителей максимальная розничная цена, указанная на пачке, не изменится.

В завершение встречи Алексей Малкин обратил внимание управляющих компаний на необходимость оперативно реагировать на жалобы жителей и быстро устранять возникающие неполадки после запуска отопительной системы.