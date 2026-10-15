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    Гроссмейстер Сергей Карякин провел серию игр со студентами в Красногорске

    Фото: Кристина Ларина

    В Красногорске международный гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры для студентов Президентской академии. Об особенностях мероприятия рассказали в РИАМО.

    На встречу пришли около 120 слушателей, однако за доски с именитым чемпионом сели лишь 12 человек — студенты, магистранты и один преподаватель. Формат потребовал от участников предельной концентрации, так как гроссмейстер вел партии параллельно.

    «Впервые играю с гроссмейстером. Было очень интересно, хотя и сложно: нужно просчитывать много ходов. Теперь понимаю, какие ошибки допустил и над чем стоит работать», — поделился студент Федор Комаров.

    Другой участник, Дмитрий Комов, признался, что испытывал сильное волнение, но назвал партию ценным опытом.

    Сергей Карякин посетил академию не только ради шахмат. Он пообщался с участниками местного клуба и ответил на вопросы слушателей, которые вышли далеко за пределы спорта. Молодых людей интересовали государственная служба и способы улучшения рабочих процессов в этой сфере.

    «Ребята подготовлены, приятно видеть их интеллектуальный уровень. Особенно понравилось, что было много вопросов не о шахматах, а о госслужбе — что можно исправить и улучшить», — отметил гроссмейстер.

    По словам директора филиала Арташеса Арсеняна, клуб работает еженедельно под руководством тренера. В академии рассматривают шахматы как инструмент развития стратегического мышления, необходимого будущим управленцам.

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