Маршрут автобуса № 21 из Лобни в Шереметьево стал лидером по пассажиропотоку

Более 2,1 миллиона пассажиров с начала года воспользовались маршрутом № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево». Он лидирует по пассажиропотоку среди маршрутов «Мострансавто», следующих до аэропортов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автобусы регулярно отправляются от станции МЦД Лобня и следуют до аэропорта Шереметьево. Маршрут позволяет пассажирам удобно планировать поездку с учетом времени отправления рейса.

Пассажиры могут бесплатно провозить ручную кладь, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 сантиметров. За провоз багажа размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

В городском сообщении стоимость провоза багажа составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния поездки: 73 рубля — до 25 километров включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 километров включительно и 219 рублей — свыше 50 километров.