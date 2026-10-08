Женщину с тяжелым поражением коронарных артерий спасли в больнице в Пушкино

Женщина в возрасте 68 лет перенесла сложное эндоваскулярное вмешательство после того, как обследование выявило тяжелое сужение коронарных артерий. Пациентка Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. несколько лет наблюдалась у кардиолога из-за гипертонии и ишемической болезни сердца с частыми приступами стенокардии, а в последние полгода ее состояние заметно ухудшилось.

Из-за болей в груди пациентка практически не могла заниматься физической активностью. Несмотря на регулярный прием препаратов, у нее усиливалась одышка, а даже небольшие нагрузки переносились с трудом. Женщину направили в стационар для проведения плановой коронарографии.

Исследование показало стеноз ствола левой коронарной артерии более 80%, а также сужение огибающей артерии примерно на 70%. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антона Ващенко, ситуация была особенно опасной из-за особенностей кровоснабжения сердца пациентки.

После обследования врачи приняли решение не откладывать лечение и выполнить стентирование. Операция потребовала сложной техники: специалистам одновременно пришлось установить стент в ствол левой коронарной артерии и одну из ее ветвей, после чего через расширенную ячейку конструкции провести второй стент в другую ветвь.

Затем врачи дополнительно выполнили баллонную пластику всех установленных стентов в местах отхождения ветвей ствола левой коронарной артерии. Такая процедура требует точного размещения конструкций и учета анатомических особенностей сосудов.

После операции симптомы исчезли, и уже через два дня пациентку выписали домой со значительным улучшением состояния.

Как рассказала заведующая кардиологическим отделением Вера Знобищева, женщине назначили постоянную медикаментозную терапию. В дальнейшем она будет наблюдаться в поликлинике, где врачи при необходимости смогут корректировать лечение.