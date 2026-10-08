Лекцию о трендах финансовых рынков провели для студентов в Одинцове

Международный институт энергетической политики и управления инновациями (МИЭП) Одинцовского филиала МГИМО провел мастер-класс «Глобальные тренды на финансовых рынках». Мероприятие организовал Инновационный клуб МИЭП.

Гостем встречи стал директор по стратегии компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Участники обсудили ключевые изменения мировой финансовой системы, влияние искусственного интеллекта и технологий. Также затронули тему трансформации глобальных потоков капитала. Отдельно поговорили о востребованных компетенциях и подготовке молодых специалистов к карьере в финансовой сфере.

Мастер-класс стал возможностью для студентов познакомиться с актуальными тенденциями финансового рынка и получить практический взгляд на процессы, формирующие современную финансовую систему, а также задать ведущим специалистам области вопросы.