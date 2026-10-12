Школьники Подмосковья проверят знания о родном крае в шоу «Квизтория»

В субботу, 17 октября, на телеканале 360.ru состоится премьера интеллектуального шоу «Квизтория». В нем одаренные школьники Подмосковья посоревнуются в знаниях о родном крае.

Участникам предстоит отвечать на непростые вопросы, быстро принимать решения и бороться за победу. Состязание потребует не только эрудиции, но и выдержки: в напряженной игре у ребят не будет права на ошибку. Каждый ответ может повлиять на ход борьбы.

Зрители смогут поддержать участников и выбрать фаворитов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил участников соревнований операторов БПЛА «На высоте!». Ожидается, что на последнем этапе свое мастерство покажут около тысячи операторов FPV-дронов.