Ремонт теплосетей в микрорайоне Рекинцо начали в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо Солнечногорска 13 октября демонтировали временную байпасную линию. В начале отопительного сезона по ней обеспечивали подачу отопления и горячей воды жителям.

Сейчас подрядчик устанавливает вставки на основном трубопроводе диаметром 357 миллиметров. Когда монтаж завершится, теплоноситель начнет поступать потребителям по основной линии.

«Несмотря на то что труба не перекрывала проходы, она все же создавала некоторые неудобства. Теперь территория станет свободнее, а подача тепла и горячей воды благодаря новой теплотрассе — еще стабильнее. Следующий этап — благоустройство. После масштабных земляных работ необходимо восстановить покрытие и привести территорию в порядок», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

К выполнению работ привлечены 12 специалистов и две единицы специализированной техники. Модернизация проходит в рамках концессионного соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго».