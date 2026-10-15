Почти 700 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года

С начала года в лесах Московской области потерялись 698 человек, из них 244 — осенью. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Вместе с поисковиками и спасателями лесничие ищут заблудившихся днем и ночью. Каждый такой поиск — это история со счастливым концом, ради которой стоит рисковать и не спать сутками. Но лучше, чтобы этих историй было как можно меньше», — рассказал Ларькин.

Больше всего потерявшихся зафиксировано в Одинцовском городском округе — 45 человек. В Солнечногорске потерялись 44 человека, в Орехово-Зуевском округе — 35, в Сергиево-Посадском — 32, в Талдомском — 31, в Дмитровском — 30. В Щелкове и Чехове — по 29 человек, в Богородском округе — 28, в Наро-Фоминске — 27.

Обращения о потерявшихся в лесу круглосуточно принимают в системе «Единой службы спасения 112». Информация поступает в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и передается участковым лесничим, которые вместе с поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас» выдвигаются на помощь.

Сейчас наступила поздняя осень, по ночам температура опускается до нулевых отметок. Жителей региона просят рассказать пожилым родственникам об опасностях в лесу, помочь им подготовиться к прогулке и проверить заряд их телефона. Заблудившимся рекомендуют не паниковать и звонить на номер 112.