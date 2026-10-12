Переоценку кадастровой стоимости 622 земельных участков провели в Подмосковье

За девять месяцев текущего года в Московской области инициировали процедуру принудительной переоценки 622 земельных наделов. Об этом сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров.

Основанием для изменения кадастровой стоимости послужили результаты проверок, выявивших несоответствие фактической эксплуатации территорий виду разрешенного использования.

«Сведения от муниципальных инспекторов по земельному надзору служат прямым юридическим основанием для увеличения кадастровой стоимости и, как следствие, корректировки налоговой базы. С начала года нарушения зафиксированы на 622 участках, что позволило дополнительно вовлечь в экономический оборот региона три миллиарда рублей», — прокомментировал ситуацию Алексей Натаров.

Мера призвана дисциплинировать собственников и вернуть земли в законный хозяйственный цикл.

Каждый земельный массив в регионе имеет строго определенный регламент эксплуатации. В правоустанавливающих документах фиксируется вид разрешенного использования, который определяет допустимые рамки деятельности.

Если владелец игнорирует предписания и использует территорию для извлечения прибыли вне правового поля, запускается механизм пересчета стоимости объекта недвижимости в сторону увеличения, исходя из его реальной коммерческой доходности, что ведет к росту ежегодных налоговых отчислений.

Собственникам рекомендуют провести аудит документации, чтобы предотвратить непредвиденные финансовые расходы. Необходимо сопоставить реальный способ ведения дел на участке с его юридическим профилем, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Получить актуальные данные можно через портал Госуслуг или в многофункциональных центрах.

Если текущая деятельность требует легализации иного статуса земли, следует заблаговременно инициировать процедуру смены вида разрешенного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки.