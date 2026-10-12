Новый корпус школы № 2 построят в Новопетровском в 2027 году

В селе Новопетровское городского округа Истра продолжается строительство нового корпуса «Новопетровской школы № 2» на улице Полевой, 7. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

«Строители ведут фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных систем. Началась чистовая отделка внутренних помещений. Рабочие оборудуют спортивное ядро и внешнее ограждение. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 55,2%. На площадке работают 75 строителей и 12 специалистов инженерно-технического состава, задействовано две единицы техники», — отметил Туровский.

Новый корпус рассчитан на 300 мест. Его возводят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь нового корпуса составит более 6,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с обустройством футбольного поля с беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадки.

Здание основной школы построено в 1958 году и рассчитано на 350 мест. Сегодня оно не отвечает современным требованиям. Открыть новый корпус планируется 1 сентября 2027 года.