Еще 3 аварийных жилых дома снесли в Шатуре

В Шатурском округе демонтировали три аварийных жилых здания. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.

В Рошале ликвидировали двухэтажный деревянный дом на улице Свердлова, 47, площадью около 290 квадратных метров. Из шести квартир жителей ранее расселили.

В Туголесском Бору снесли дом № 1 на улице Горького площадью около 300 квадратных метров, освободив восемь квартир. Еще одно строение демонтировали в Шатурторфе на улице Красный поселок, 8. Одноэтажный дом 1965 года постройки после расселения пустовал и серьезно пострадал при пожаре.

Все территории очистили от строительных остатков. Как распорядиться освободившимися участками, определит администрация округа.

Всего в Шатурском округе выявили 144 объекта незавершенного строительства. Из них 83 уже снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 58% от общего числа.