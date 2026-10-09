Производство мясных деликатесов расширят в Химках

В Химках планируют расширить производство мясной продукции, вложив в проект более 500 миллионов рублей. Соответствующее соглашение о намерениях подписали министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин и генеральный директор компании «Деликатес Дичь» Александр Макаренко на выставке «Золотая осень».

Работы рассчитаны на период с 2026 по 2028 год и будут проходить в несколько этапов. Подготовка площадки уже началась.

По словам Виталия Мосина, предприятие заняло свою нишу на рынке и выпускает мясные изделия из разных видов сырья. Продукция компании уже продается в розничных магазинах. Расширение позволит увеличить объемы выпуска и создать дополнительные рабочие места.

Компания «Деликатес Дичь» работает с 2018 года. Она производит колбасы, тушеное мясо, паштеты и мясные снеки. Товары представлены в торговых сетях и собственном интернет-магазине предприятия.

В 2025 году объем выпуска продукции составил 215 тонн.