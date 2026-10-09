Более 20 предприятий Подмосковья проведут экскурсии для школьников и студентов

В Подмосковье стартовал осенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов». Более 20 промышленных предприятий региона проводят экскурсии для школьников и студентов, знакомят их с современными технологиями и рассказывают о востребованных специальностях в машиностроении. Об этом сообщили в Мособлдуме.

К акции присоединились корпорация «Тактическое ракетное вооружение», НПО машиностроения, РКК «Энергия» имени С. П. Королева и другие организации. Участники могут увидеть оборудование, посетить заводские музеи, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться со специалистами.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Александр Толмачев отметил, что такие встречи помогают молодым людям разобраться в производственных процессах и узнать о работе инженеров и мастеров. Кроме того, школьники и студенты могут познакомиться с потенциальными работодателями, найти место для практики или стажировки и пообщаться с будущими наставниками.

Одно из первых мероприятий прошло в Реутове. Студенты колледжа «Энергия» посетили выставку, посвященную истории и разработкам НПО машиностроения. С ними встретился председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора предприятия Валерий Бунак. Он рассказал о текущих задачах оборонной промышленности и основных направлениях работы корпорации.

По словам Бунака, подмосковные предприятия участвуют в акции уже 11 лет. В течение месяца молодые люди могут увидеть производственные цеха, оборудование и готовую продукцию, а также узнать о проектах, созданных несколькими поколениями машиностроителей.

Осенний этап «Недели без турникетов» продлится месяц. За это время для учащихся со всего Подмосковья организуют сотни экскурсий на предприятия региона.