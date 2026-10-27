Участок в Люберцах продали на торгах за 5,8 млн рублей

На торгах в Московской области земельный участок в Люберцах продали за 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион провели с 19 по 23 октября 2026 года совместно с Региональным центром торгов. Всего за этот период прошло 87 аукционов по земельно-имущественным торгам.

Участок площадью 7,10 соток для индивидуального жилищного строительства расположен в городском округе Люберцы, селе Сельцо. Стартовая цена составляла 1 649 635,3 рубля. В торгах участвовали 28 претендентов, итоговая стоимость выросла в 3,5 раза и составила 5 806 715,5 рубля.

Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости. После заключения договора аренды участка через аукцион возможен его выкуп при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступен выбор по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа.