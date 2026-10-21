360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Спартакиада трудовых коллективов началась в Луховицах

    Фото: Пресс-служба администрации м.о. Луховицы

    Сборные предприятий Луховиц собрались, чтобы выяснить, чьи спортсмены самые быстрые, сильные и ловкие. Старт спартакиаде трудовых коллективов округа дал легкоатлетический кросс.

    Дети и женщины преодолевали дистанцию 500 метров, мужчины — 1 километр. В зачет идут пять лучших результатов.

    Участие в спартакиаде принимают восемь трудовых коллективов: это педагоги, инженеры, врачи. Алексей Булеков больше 15 лет назад увлекся бегом. В том, что войдет в число призеров, был уверен. В 2025 Алексей стал серебряным призером, в этом году улучшил свой результат.

    «Надо тренироваться, надо готовиться. Спорт не любит послаблений», — отметил Алексей Булеков.

    В программу спартакиады входит 19 дисциплин. На протяжении семи месяцев участники будут соревноваться в шахматах, дартсе, футболе, волейболе, лыжных гонках. Новым испытанием станет петанк — увлекательная игра для всех возрастов

    Читайте также

    В Подмосковье провели круглый стол по трудовым спорам медработников

    Спасатели сняли кольцо с отекшего пальца жительницы Ногинска

    Предприятие на Железнодорожной улице подключили к электросетям в Воскресенске

    Подмосковные врачи вернули мужчине речь и двигательную активность после травмы

    Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

    Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили более 300 тысяч раз с начала года

    Подмосковный психолог Кравченко: отсутствие аппетита у ребенка — признак хандры

    Турнир по стрельбе из пневматического пистолета проведут в Балашихе

    Новые светофоры установили в Щелкове, Серебряных Прудах и Одинцове

    Глава Дмитровского округа вручил награды работникам сельхозпредприятия

    Воробьев: итоги реализации нацпроектов в Подмосковье подведут к концу года

    Случаи вандализма зафиксировали видеокамеры в парке в Воскресенске