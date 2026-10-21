Спартакиада трудовых коллективов началась в Луховицах

Дети и женщины преодолевали дистанцию 500 метров, мужчины — 1 километр. В зачет идут пять лучших результатов.

Участие в спартакиаде принимают восемь трудовых коллективов: это педагоги, инженеры, врачи. Алексей Булеков больше 15 лет назад увлекся бегом. В том, что войдет в число призеров, был уверен. В 2025 Алексей стал серебряным призером, в этом году улучшил свой результат.

«Надо тренироваться, надо готовиться. Спорт не любит послаблений», — отметил Алексей Булеков.

В программу спартакиады входит 19 дисциплин. На протяжении семи месяцев участники будут соревноваться в шахматах, дартсе, футболе, волейболе, лыжных гонках. Новым испытанием станет петанк — увлекательная игра для всех возрастов