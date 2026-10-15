Борец из Химок Горяев выступит на чемпионате мира в Астане

Спортсмен спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Московской области Мингия Сергеев выступит в составе сборной России на чемпионате мира по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября 2026 года в Астане (Казахстан). Горяев из Химок будет бороться за медали в весовой категории до 72 килограммов. Для 20-летнего спортсмена этот сезон складывается успешно: в августе 2026 года он завоевал золотую медаль на первенстве мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет.

За девять дней чемпионата мира разыграют 30 комплектов медалей: по 10 весов в греко-римской, женской и вольной борьбе. Турнир пройдет по системе на выбывание: утром квалификация, вечером полуфиналы, а финалы и утешительные схватки за бронзу будут проходить на следующий день. Первые три дня выступят представители греко-римского стиля, затем на ковер выйдут женщины, а вольники начнут борьбу за места на пьедестале к финалу турнира.

Чемпионат мира в Астане станет главным стартом сезона для ведущих борцов планеты. Решение о переносе турнира из Бахрейна в столицу Казахстана было принято Бюро Объединенного мира борьбы (UWW).