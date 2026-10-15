Более 280 фактов незаконного сброса отходов пресекли в Подмосковье за неделю

В Московской области за неделю зафиксировали 286 случаев незаконного сброса отходов рядом с контейнерными площадками. По выявленным нарушениям вынесли 98 постановлений на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Среди выброшенного мусора — строительные материалы и крупногабаритные предметы. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Нарушителей выявляют с помощью камер системы «Безопасный регион», установленных возле контейнерных площадок. Оборудование работает круглосуточно и фиксирует государственные номера автомобилей, с которых выгружают отходы. После установления владельца транспортного средства ему направляют штраф.

Как пояснял вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, механизм направлен на предупреждение подобных правонарушений. Управляющие организации и муниципальные бюджетные учреждения, отвечающие за содержание территорий, передают сведения о нарушениях в правоохранительные органы. По фотоматериалам устанавливают личность нарушителя, после чего принимают решение о привлечении его к ответственности.

Размер штрафа за сброс отходов из автомобиля в неположенном месте зависит от статуса нарушителя. Для граждан он может достигать 70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.